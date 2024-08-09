Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:25, 9 августа 2024Путешествия

Женщина зашла в запретную зону аэропорта в США и была найдена бездыханной

Chicago Tribune: женщина застряла в багажной ленте в аэропорту и не выжила

Фото: Unsplash

Женщина зашла в запретную для пассажиров зону аэропорта в США и не выжила, застряв в конвейерной ленте для перемещения багажа. Об этом сообщает Chicago Tribune.

Уточняется, что несчастный случай произошел в авиагавани О'Хара, Чикаго. На записях с камер видеонаблюдения видно, что неизвестная 57-летняя американка зашла в часть аэропорта, предназначенную только для сотрудников, около двух часов ночи. Ее нашли бездыханной спустя пять часов.

Прибывшие на место спасатели и врачи констатировали, что выжить женщине не удалось. Полиция начала расследование.

Ранее британский турист потерял сознание во время ожидания рейса в аэропорту и не выжил. Полицейские и медики бросились на помощь и попытались реанимировать путешественника, но безуспешно.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Появились кадры из обстрелянной ВСУ Липецкой области. Десятки человек покинули свои дома из-за атаки

      На Байкале запустят электросуда

      СБУ задержала подозреваемую в координации поджогов машин военных

      Раскрыто количество электромобилей в России

      Сотрудников администрации российского района обвинили в превышении полномочий

      Минобороны России показало марш колонн «Градов», артиллерии и танков в Суджанский район

      Байден разочаровался в Грузии

      В США рассказали об удивлении чиновников вторжению ВСУ в Курскую область

      Местный житель рассказал о спасении из-под обстрелов ВСУ в Курской области

      В Госдуме ответили на вопрос о мобилизации на фоне боев в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше