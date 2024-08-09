Женщина зашла в запретную зону аэропорта в США и была найдена бездыханной

Chicago Tribune: женщина застряла в багажной ленте в аэропорту и не выжила

Женщина зашла в запретную для пассажиров зону аэропорта в США и не выжила, застряв в конвейерной ленте для перемещения багажа. Об этом сообщает Chicago Tribune.

Уточняется, что несчастный случай произошел в авиагавани О'Хара, Чикаго. На записях с камер видеонаблюдения видно, что неизвестная 57-летняя американка зашла в часть аэропорта, предназначенную только для сотрудников, около двух часов ночи. Ее нашли бездыханной спустя пять часов.

Прибывшие на место спасатели и врачи констатировали, что выжить женщине не удалось. Полиция начала расследование.

Ранее британский турист потерял сознание во время ожидания рейса в аэропорту и не выжил. Полицейские и медики бросились на помощь и попытались реанимировать путешественника, но безуспешно.