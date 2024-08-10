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08:06, 10 августа 2024Мир

Береговая охрана США заявила об обнаружении российского судна около Алеутских островов

Береговая охрана США заявила об обнаружении судна РФ вблизи Алеутских островов

Фото: Фото: Rogan Ward / Reuters

Российское судно было обнаружено 5 августа рядом с Алеутскими островами на Аляске. Об том сообщила Береговая охрана США на своем сайте.

«Во время патрулирования обнаружено судно в 30 морских милях к юго-востоку от пролива Амукта, Аляска», — сказано в заявлении.

Также утверждается, что российское судно проходило в «международных водах, но внутри исключительной экономической зоны США». Судно Береговой охраны Штатов не выходило на связь с российским, но проследовало за ним.

В начале июля Береговая охрана США обнаружила китайские военные корабли у берегов Аляски в международных водах, но в пределах исключительной экономической зоны Штатов.

Было отмечено, что китайские корабли действовали в соответствии с международными правилами и нормами, а американская сторона ответила присутствием на присутствие, чтобы гарантировать отсутствие помех интересам США.

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      Марина Совина
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