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23:58, 10 августа 2024Ценности

Британский премьер отменил отпуск из-за беспорядков в стране

Sky News: премьер Британии Стармер отменил отпуск из-за беспорядков в стране
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Joe Giddens / Reuters

Премьер Великобритании Кир Стармер отменил отпуск на фоне массовых беспорядков, продолжающихся в стране. Об этом сообщил телеканал Sky News.

В публикации телеканала отмечается, что с начала массовых протестов в Британии задержали 779 человек, 349 людям предъявили обвинения. Данным журналистам предоставил Национальный совет начальников полиции (NPCC.

Накануне Стармер призвал правоохранителей сохранять высокую готовность в выходные на случай массовых беспорядков на протестах ультраправых.

29 июля в английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на юных учеников в танцевальной студии. В результате происшествия погибли трое детей. Слухи о том, что преступник является мусульманином, привели к протестам в Британии против наплыва мигрантов.

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      Марина Совина
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