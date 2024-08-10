Британский премьер отменил отпуск из-за беспорядков в стране

Sky News: премьер Британии Стармер отменил отпуск из-за беспорядков в стране

Премьер Великобритании Кир Стармер отменил отпуск на фоне массовых беспорядков, продолжающихся в стране. Об этом сообщил телеканал Sky News.

В публикации телеканала отмечается, что с начала массовых протестов в Британии задержали 779 человек, 349 людям предъявили обвинения. Данным журналистам предоставил Национальный совет начальников полиции (NPCC.

Накануне Стармер призвал правоохранителей сохранять высокую готовность в выходные на случай массовых беспорядков на протестах ультраправых.

29 июля в английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на юных учеников в танцевальной студии. В результате происшествия погибли трое детей. Слухи о том, что преступник является мусульманином, привели к протестам в Британии против наплыва мигрантов.