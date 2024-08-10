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22:19, 10 августа 2024Мир

Эрдоган встретился с сыновьями убитого главы политбюро ХАМАС

Star: Эрдоган встретил в Стамбуле сыновей убитого главы политбюро ХАМАС Хании
Исмаил Хания

Исмаил Хания. Фото: Mohammed Salem / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в субботу в Стамбуле сыновей убитого главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом написало издание Anadolu Ajansı.

В публикации отмечается, что Эрдоган принял Абдуссалама и Хеммама Ханию.

Глава политбюро ХАМАС Хания был убит ночью 31 июля в Тегеране. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов». Израильская сторона официально не признала свою причастность.

Профессор Университета Аль-Азхар в Газе Мхаймар Абусада заявил, что выбор Яхьи Синвара в качестве нового главы политбюро ХАМАС стал посланием Израилю. По его словам, Синвар более жесткий и экстремистский лидер, чем Хания.

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      Марина Совина
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