Эрдоган встретился с сыновьями убитого главы политбюро ХАМАС

Star: Эрдоган встретил в Стамбуле сыновей убитого главы политбюро ХАМАС Хании

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в субботу в Стамбуле сыновей убитого главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом написало издание Anadolu Ajansı.

В публикации отмечается, что Эрдоган принял Абдуссалама и Хеммама Ханию.

Глава политбюро ХАМАС Хания был убит ночью 31 июля в Тегеране. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов». Израильская сторона официально не признала свою причастность.

Профессор Университета Аль-Азхар в Газе Мхаймар Абусада заявил, что выбор Яхьи Синвара в качестве нового главы политбюро ХАМАС стал посланием Израилю. По его словам, Синвар более жесткий и экстремистский лидер, чем Хания.