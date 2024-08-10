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15:43, 10 августа 2024Спорт

Фетисов обратился к Овечкину с просьбой превзойти рекорд Гретцки

Фетисов попросил хоккеиста «Вашингтона» Овечкина превзойти рекорд Уэйна Гретцки

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов обратился к российскому нападающему и капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину с просьбой, касающейся рекорда канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Фетисов попросил Овечкина превзойти достижение канадского хоккеиста. «Сань, осталось забить 42 гола, я тебя прошу», — обратился к Овечкину депутат.

38-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В его активе 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. Рекорд по этому показателю принадлежит Гретцки, на счету которого 894 гола.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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      Анастасия Борисова
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