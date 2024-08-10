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14:01, 10 августа 2024Россия

Глава Льгова сообщил о стабильной обстановке в городе

Глава Льгова Клемешов сообщил о стабильной обстановке в городе

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава Льгова Курской области Алексей Клемешов сообщил о стабильной обстановке в городе. Видеообращение мэра опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ситуация в городе спокойная, за последнее время ни одного случая мародерства на территории города не зафиксировано, полиция и Росгвардия работают в усиленном режиме, хочу всем сотрудникам правоохранительных органов сказать огромное спасибо», — сказал Клемешов.

9 августа глава Льговского района Сергей Коростелев назвал ситуацию в районе напряженной, но контролируемой. Чиновник уточнил, что сельские населенные пункты и город Льгов будут патрулировать. Жителей он призвал не выходить на улицу без крайней нужды во время действия сигнала воздушной тревоги.

Украина нанесла массированный удар по Курской области утром 6 августа, обстреляв приграничный город Суджу. Затем ВСУ при поддержке танков и боевых бронированных машин атаковали государственную границу России. В последующие дни бои продолжились.

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      Олег Давыдов
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