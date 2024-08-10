Глава МАГАТЭ высказался о ситуации вокруг Курской АЭС

«Росатом»: глава МАГАТЭ будет держать под контролем ситуацию вокруг Курской АЭС

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили ситуацию вокруг Курской АЭС, со ссылкой на российскую госкорпорацию сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе телефонной беседы глава международной организации высказался о важности соблюдения принципов ядерной безопасности и, в частности, обеспечения физической целостности атомной станции. В «Росатоме» также указали, что Гросси продолжит информировать мировое сообщество о развитии событий вокруг Курской АЭС и будет держать ситуацию под контролем.

Ранее МАГАТЭ озвучило позицию главы организации, призвавшего к «максимальной сдержанности» в связи с положением дел в Курской области.

Накануне сообщалось, что город-спутник Курской АЭС Курчатов на некоторое время оставался без электричества из-за последствий атаки беспилотника. В «Росатоме» в связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня временно сократили количество персонала на стройплощадке АЭС.

