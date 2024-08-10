Грузия собралась перезагрузить отношения с США

Премьер-министр Грузии: Тбилиси готов перезагрузить отношения с США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что его страна готова к обновлению и перезагрузке отношений и сотрудничества с США. Об этом глава правительства написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, эту мысль он озвучил во время встречи с сенатором США Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером. Кобахидзе также отметил стремление Тбилиси усилить двусторонние связи и способствовать большему развитию, благосостоянию, миру и безопасности в регионе.

До этого Шахин и Тернер уже пообщались с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и вице-премьером, министром обороны Ираклием Чиковани.

В свою очередь президент США Джозеф Байден написал письмо Зурабишвили, в котором заявил о разочарованности Вашингтона «антидемократическими действиями» грузинского правительства из-за принятия закона об иноагентах.

В конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США приостановят помощь Грузии из-за принятия закона об иноагентах. Речь шла о более чем 95 миллионах долларов.