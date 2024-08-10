Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:19, 10 августа 2024Мир

Грузия собралась перезагрузить отношения с США

Премьер-министр Грузии: Тбилиси готов перезагрузить отношения с США

Фото: РИА Новости

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что его страна готова к обновлению и перезагрузке отношений и сотрудничества с США. Об этом глава правительства написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, эту мысль он озвучил во время встречи с сенатором США Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером. Кобахидзе также отметил стремление Тбилиси усилить двусторонние связи и способствовать большему развитию, благосостоянию, миру и безопасности в регионе.

До этого Шахин и Тернер уже пообщались с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и вице-премьером, министром обороны Ираклием Чиковани.

В свою очередь президент США Джозеф Байден написал письмо Зурабишвили, в котором заявил о разочарованности Вашингтона «антидемократическими действиями» грузинского правительства из-за принятия закона об иноагентах.

В конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США приостановят помощь Грузии из-за принятия закона об иноагентах. Речь шла о более чем 95 миллионах долларов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ сменили тактику в Курской области. Как они теперь действуют и добиваются ли результатов?

      В Госдуме обратились к МКК по поводу условий содержания пленных на Сумщине

      Сборная Китая с российским тренером взяла золото ОИ в художественной гимнастике

      Грузия собралась перезагрузить отношения с США

      «Локомотив» обыграл дебютанта РПЛ и вышел на третье место

      В столице Ливии начал действовать временный режим прекращения огня

      Глава Минздрава провел совещание по организации медпомощи в Курской области

      Предсказано падение спроса на несколько видов кредитов

      Оппозиция в Молдавии заявила о новых «рекордах» Санду в цензуре

      Клиентка Wildberries кинула гвозди в сотрудницу пункта выдачи за ошибку в заказе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше