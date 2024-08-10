Информацию о числе пассажиров на борту разбившегося в Бразилии самолета уточнили

G1: на борту разбившегося в Бразилии самолета находился 61 человек

На борту самолета, разбившегося в Бразилии, находилось четыре члена экипажа и 57 пассажиров. Информацию о числе находившихся на борту людей раскрыло издание G1.

Ранее сообщалось о 58 пассажирах и четырех членах экипажа. Самолет вылетел из Каскавела в направлении Гуарульюс и упал в районе города Виньеду.

Вмещающий 68 человек двухмоторный пассажирский самолет потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду в пятницу, 9 августа. Согласно мониторингу полета, за минуту до крушения он находился на высоте 17 200 футов.

Авиалайнер упал неподалеку от жилого дома, об этом свидетельствуют видео с места происшествия, которые распространяют местные СМИ.