Известный боец ММА попал под дело за унижение человеческого достоинства

Дело в отношении бойца ММА Исмаилова поступило в Таганский суд Москвы

Известному российскому бойцу ММА Магомеду Исмаилову грозит до 15 суток ареста по делу о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, дело против бойца могли возбудить из-за видео, которое он опубликовал около года назад в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). В ролике Исмаилов высказал грубую критику в отношении рейдов, которые правоохранительные органы проводили в мечетях.

Издание отмечает, что дело в отношении Исмаилова поступило в Таганский районный суд Москвы. Мужчина может получить штраф в размере 20 тысяч рублей, исправительные работы или арест на 15 суток.

Ранее сообщалось, что врачи запретили Магомеду Исмаилову летать на самолете после поражения от соотечественника Владимира Минеева. Медицинские причины такого решения не разглашались, но команде Исмаилова заявили, что боец будет проходить лечение в Москве.