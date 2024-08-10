Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив М
Сегодня
15:00 (Мск)
Динамо Мх
МИР Российская Премьер-лига|4-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
17:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Суперкубок Англии — 2024|Финал
Оренбург
Сегодня
17:30 (Мск)
Акрон
МИР Российская Премьер-лига|4-й тур
Зенит
Сегодня
17:30 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|4-й тур
11:23, 10 августа 2024Спорт

Легкоатлетка-чемпионка потеряла сознание во время забега на Олимпиаде-2024

Чемпионка Франции Зарбо потеряла сознание во время забега на 10 000 метров на ОИ

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Чемпионка Франции Алессия Зарбо потеряла сознание во время забега на 10 000 метров в финале Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Состояние спортсменки ухудшилось на 26-й минуте забега, за несколько кругов до финиша. Зарбо упала на дорожку, после чего медики унесли легкоатлетку с поля и оказали ей первую помощь. Отмечается, что соревнования не были остановлены.

Олимпийской чемпионкой стала кенийка Беатрис Чебет. Серебряную медаль завоевала итальянка Надия Баттоклетти. Бронзовая награда на счету Сифан Хассан, которая выступает за Нидерланды.

Ранее эфиопский легкоатлет Ламеха Гирма потерял сознание после падения во время забега на 3000 метров с препятствиями на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Спортсмен задел ногой барьер и упал, после чего не смог подняться и завершить забег. Отмечается, что его унесли на носилках.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Глава подмосковного города задержан по подозрению в коррупции

      Европу обвинили в возрождении нацизма

      США запланировали выделить Израилю средства на вооружения

      Лукашенко пообещал не оставить без ответа любые провокации Украины

      Установлен рекорд в марафонском беге на Олимпиаде-2024

      Минск передал Москве информацию о сбитых под Ярославлем воздушных целях с Украины

      Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей с Украины над территорией Белоруссии

      В ВСУ заявили об участии в боях в Курской области бывших осужденных

      На Западе высказались об использовании Украиной оружия НАТО в Курской области

      ВС России освободили от ВСУ село в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше