Легкоатлетка-чемпионка потеряла сознание во время забега на Олимпиаде-2024

Чемпионка Франции Зарбо потеряла сознание во время забега на 10 000 метров на ОИ

Чемпионка Франции Алессия Зарбо потеряла сознание во время забега на 10 000 метров в финале Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Состояние спортсменки ухудшилось на 26-й минуте забега, за несколько кругов до финиша. Зарбо упала на дорожку, после чего медики унесли легкоатлетку с поля и оказали ей первую помощь. Отмечается, что соревнования не были остановлены.

Олимпийской чемпионкой стала кенийка Беатрис Чебет. Серебряную медаль завоевала итальянка Надия Баттоклетти. Бронзовая награда на счету Сифан Хассан, которая выступает за Нидерланды.

Ранее эфиопский легкоатлет Ламеха Гирма потерял сознание после падения во время забега на 3000 метров с препятствиями на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Спортсмен задел ногой барьер и упал, после чего не смог подняться и завершить забег. Отмечается, что его унесли на носилках.