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00:34, 8 августа 2024Спорт

Рекордсмен мира в беге с препятствиями потерял сознание на Олимпиаде-2024

Бегун Гирма потерял сознание после падения во время забега на Олимпиаде-2024

Фото: Reuters

Эфиопский легкоатлет Ламеха Гирма потерял сознание после падения во время забега на 3000 метров с препятствиями на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Спортсмен задел ногой барьер и упал, после чего не смог подняться и завершить забег. Отмечается, что его унесли на носилках.

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В результате олимпийским чемпионом стал марокканец Суфиан Эль‑Баккали, показав результат 8 минут 6,05 секунды. Серебряную медаль завоевал американец Кеннет Рукс. Бронза на счету кенийца Абрахама Кибивота.

Гирма — действующий обладатель мирового рекорда на дистанции. Его результат составляет 7 минут 52,11 секунды. На счету спортсмена также серебро Игр-2020 в Токио.

Ранее индийская спортсменка Винеш Пхогат лишилась гарантированной медали Олимпийских игр-2024 по борьбе. Ее перевес составил 150 граммов. После взвешивания спортсменка потеряла сознание из-за обезвоживания и была госпитализирована.

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      Анастасия Борисова
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