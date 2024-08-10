Лукашенко призвал белорусов свыкнуться с неизбежностью смены президента

Лукашенко: белорусы должны привыкнуть к тому, что я не вечный

Белорусский президент Александр Лукашенко во время общения с жителями агрогородка Городище Шкловского района отреагировал на адресованное ему предложение одной из местных жительниц выдвинуться на новый срок в 2025 году. Об этом сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».

Как следует из слов политика, белорусам следует подготовиться к неизбежности того, что глава государства рано или поздно сменится. «Я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», — сказал Лукашенко, обратив внимание на важность того, чтобы «уберечь Беларусь от войны».

Ранее в субботу белорусский президент заявил об уничтожении около десяти воздушных целей, отправленных с Украины, над территорией республики и России. Он отметил, что до Киева довели информацию, что без ответа любые провокации не останутся.

Как заявил министр обороны страны Виктор Хренин, Лукашенко поручил усилить группировки войск на гомельском и мозырском направлениях. Оба района расположены на юго-востоке Белоруссии и граничат с Сумской областью Украины и Брянской областью России.