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14:34, 10 августа 2024Бывший СССР

Минск осудил бессмысленную авантюру Киева в Курской области

МИД Белоруссии осудил бессмысленную авантюру Киева в Курской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минск решительно осуждает бессмысленную военную авантюру, организованную Киевом в Курской области, заявило Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве отметили, что с тревогой и болью воспринимают происходящее в Курской области. «Решительно осуждаем действия украинских вооруженных формирований, которые пошли на эту бессмысленную авантюру, ужесточающую конфликт в нашем регионе», — заявил глава МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Во вторник, 6 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться через российско-украинскую границу в Курскую область. С 9 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции. В Национальном антитеррористическом комитете объяснили такое решение тем, что Киев предпринял «беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки» в ряде регионов России.

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      Иван Потапов
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