WSJ: Киев испытывает дефицит кадров в войсках, призывать становится труднее

Киев испытывает дефицит кадров в Вооруженных силах Украины (ВСУ), производить набор становится труднее, так как желающих идти в войска добровольно по призыву почти не осталось. Главную проблему украинской армии раскрыло издание Wall Street Journal (WSJ).

«Уже сейчас войска на фронте на восточной Украине жалуются, что их батальоны испытывают нехватку людей и отчаянно нуждаются в резервах... Большинство мужчин, которые хотели присоединиться к вооруженным силам, уже сделали это», — отмечается в статье.

Как пишет западное СМИ, существенный процент мужчин боеспособного возраста стремится любой ценой уклониться от военной службы. Люди скрываются, либо ищут способы, чтобы бежать за границу. Один из вербовщиков сообщил изданию, что украинцы попросту «боятся идти сражаться».

Ранее сообщалось, что национальная полиция Украины задержала 16 уклонистов, пытавшихся выехать из страны на фургонах под видом замороженного мяса. До этого стало известно, что стоимость побега с Украины за год подорожала в два с половиной раза: с 4 тысяч до 10 тысяч долларов (с 340 тысяч до 850 тысяч рублей).