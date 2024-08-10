Оставшиеся без связи районы Курской области снабдят спутниковой связью

Спутниковые телефоны выдадут главам приграничных районов Курской области

Приграничные районы Курской области, которые остались без связи, планируется снабдить спутниковыми системами связи. Об этом во время брифинга сообщил представитель Общероссийского народного фронта (ОНФ), пишет ТАСС.

Спикер уточнил, что спутниковые телефоны планируется выдать главам районов, где сейчас возникают трудности со связью. По его словам, это поможет местным чиновникам активно сообщать о происходящем.

В ОНФ добавили, что новые средства связи планируется выдавать с понедельника, 12 августа.

Ранее власти региона не раз сообщали о мощных DDoS-атаках, а также трудностях со связью в некоторых районах области.