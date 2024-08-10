Посольство России заявило о работе над увольнением индийцев с военной службы

Россия и Индия работают над увольнением индийских граждан из Российской армии

Россия и Индия проводят скоординированную работу по выявлению и увольнению индийцев с военной службы в России. Об этом заявило российское посольство в Нью-Дели, сообщает ТАСС.

В заявлении посольства сказано, что страны работают над скорейшим выявлением и увольнением граждан Индии, которые добровольно заключили контракт о службе в Российской армии. «Все договорные обязательства и причитающиеся компенсационные выплаты будут выполнены в полном объеме», — отметили в дипмиссии.

Посольство подчеркнуло, что российские власти никогда не участвовали ни в каких публичных или скрытых кампаниях, тем более в мошеннических схемах по привлечению граждан Индии на военную службу в России.

В дипведомстве также выразили соболезнования правительству Индии и семьям погибших, служивших в Российской армии.

В заявлении добавили, что с апреля 2024 года граждан некоторых государств, включая Индию, не принимают на военную службу в России.

Ранее президент России Владимиром Путиным и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились об увольнении граждан Индии, принимающих участие в боевых действиях на Украине, из Российской армии. Договоренность была достигнута в ходе визита Моди в Москву.