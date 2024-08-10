Ракетную опасность объявляли в российском регионе

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявляли ракетную опасность

Ракетная опасность была объявлена в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (Врио) главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Сигнал тревоги был запущен в 3:33. Жителям рекомендовалось укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Спустя шесть минут ракетную опасность отменили.

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», — написал губернатор.

С 9 августа на территории Брянской, Курской и Белгородской областей введен режим КТО. В НАК заявили, что Киев, решив атаковать Курскую область предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в России.