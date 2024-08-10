Рогов: британские инструкторы готовят ВСУ для форсирования Днепра

Морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) на протяжении последнего месяца активно готовят к операции по форсированию Днепра в районе Запорожской АЭС. Этим занимаются британские инструкторы, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«На протяжении последнего месяца морских пехотинцев ВСУ активно готовят к операции по форсированию Днепра в районе Запорожской АЭС. Подготовка осуществляется британскими специалистами на верхнем бьефе Днепра в районе ДнепроГЭС», — уточнил он.

По словам Рогова, для этих целей были переброшены подразделения с херсонского направления, которые участвовали в боях в островной части Днепра. Как отметил Рогов, последние месяцы можно наблюдать, как ВСУ «подготавливают почву для возможной атаки, нанося систематические удары по энергетической инфраструктуре Энергодара и Каменско-Днепровскому району Запорожской области».

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