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05:15, 10 августа 2024Бывший СССР

Рогов заявил о подготовке британскими инструкторами ВСУ для форсирования Днепра

Рогов: британские инструкторы готовят ВСУ для форсирования Днепра

Фото: Alina Smutko / Reuters

Морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) на протяжении последнего месяца активно готовят к операции по форсированию Днепра в районе Запорожской АЭС. Этим занимаются британские инструкторы, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«На протяжении последнего месяца морских пехотинцев ВСУ активно готовят к операции по форсированию Днепра в районе Запорожской АЭС. Подготовка осуществляется британскими специалистами на верхнем бьефе Днепра в районе ДнепроГЭС», — уточнил он.

По словам Рогова, для этих целей были переброшены подразделения с херсонского направления, которые участвовали в боях в островной части Днепра. Как отметил Рогов, последние месяцы можно наблюдать, как ВСУ «подготавливают почву для возможной атаки, нанося систематические удары по энергетической инфраструктуре Энергодара и Каменско-Днепровскому району Запорожской области».

Ранее Владимир Рогов выразил мнение, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут начаться осенью, когда Запад попытается их инициировать. По его мнению, Запад может перестать поддерживать Киев и чувствует, что может потерять контроль над всем постукраинским пространством.

Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что от Киева не было никакой реакции на условия урегулирования конфликта, которые озвучил президент России Владимир Путин.

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      Марина Совина
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