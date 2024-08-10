В Харьковской области понесли потери наемники украинского «Иностранного легиона»

Подразделения группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях специальной военной операции нанесли поражение живой силе и технике ряду бригад ВСУ, включая наемников «Иностранного легиона», заявило Минобороны РФ.

Потери, понесенные противником на указанных направлениях в Харьковской области, составили до 95 военнослужащих, говорится в сводке о проведении СВО по состоянию на 10 августа. Также в перечень вошли четыре пикапа, две гаубицы и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Ранее СМИ сообщили об ударе по командному пункту с высокопоставленными украинскими офицерами, под который попали сразу три заместителя начальника Генштаба, которых называют организаторами нападения на Курскую область.

По данным российского военного ведомства, при атаке на Курскую область ВСУ уже потеряли 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.