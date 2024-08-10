США призвали Израиль срочно достичь прекращения огня в Газе

Блинкен призвал Галанта срочно достичь прекращения огня в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом призвал в срочном порядке достичь прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщил в субботу, 10 августа, Госдепартамент США на своем сайте.

Согласно информации ведомства, прекращение огня «обеспечит освобождение заложников, позволит увеличить объем гуманитарной помощи и создаст условия для расширения региональной стабильности», а также «позволит как израильским, так и ливанским семьям вернуться в свои дома».

Кроме того, Блинкен в очередной раз подтвердил приверженность США по обеспечению безопасности Израиля.

Ранее Катар, Египет и США заявили о готовности представить окончательное предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

4 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал прекращение огня условием завершения вооруженных действий в зоне конфликта. По его словам, Вашингтон считает, что «это вполне возможно».