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01:08, 10 августа 2024Мир

Стало известно о планах Ирана отправить России баллистические ракеты Fath-360

Reuters: Иран поставит России сотни баллистических ракет Fath-360

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Иран поставит России сотни баллистических ракет Fath-360 для ведения боевых действий в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом Reuters со ссылкой на источники из разведки европейских государств.

Отмечается, что контракт на поставку ракет, которые называют иранским аналогам HIMARS, был подписан сторонами в Тегеране в декабре прошлого года.

По данным источников, десятки российских солдат уже проходят в Иране обучение для дальнейшего использования Fath-360.

Ранее сообщалось, что иранские представители запросили у России современные системы ПВО С-400 в рамках подготовки к возможной войне с Израилем в ходе поездки секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Тегеран.

9 августа научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин заявил, что США могут тайно разрешить Вооруженным силам Украины бить дальнобойными ракетами ATACMS по Курской области.

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      Марина Совина
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