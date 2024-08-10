Украинский военнопленный назвал геноцидом поступки командования ВСУ

Пленный военнослужащий ВСУ Алексей Пешкин назвал геноцидом действия командования, которое может отправить людей на бесперспективные задачи без поддержки. Об этом информирует ТАСС.
«Мы приехали из-под Черкасс, расположились в посадке, пробыли двое суток. На третьи сутки ночью нас семь человек подняли и сказали, [что] надо пойти и окопаться. Пять минут у нас была перестрелка, нам предложили сдаться», — сказал он.
По словам Пашкина, в ту же секунду он и другие бойцы выбросили автоматы. Командование ВСУ знало и понимало, сколько у РФ человек и сколько у украинской стороны. Военнопленный назвал подобные действия со стороны командиров геноцидом. Как отметил Алексей Пашкин, лично он даже не проходил курс молодого бойца.
Зеленскому пора сесть за стол переговоров и прийти к какому-то адекватному поступку, закончить этот беспредел, резюмировал пленный.
Ранее военнопленный ВСУ Николай Хавтура рассказал, что на Украине сотрудники территориальных центров комплектования мобилизуют на фронт больных эпилепсией. Также боец усомнился в том, что у украинской армии есть шансы на победу.
Ранее пленный военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владислав Спицкий рассказал, что на участке фронта в районе Торецка оборону удерживает подразделение, состоящее в основном из пенсионеров и инвалидов.