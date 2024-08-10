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08:19, 10 августа 2024Бывший СССР

Украинский военнопленный назвал геноцидом поступки командования ВСУ

Украинский пленный Пашкин назвал геноцидом поступки командования ВСУ

Фото: Thomas Peter / Reuters

Пленный военнослужащий ВСУ Алексей Пешкин назвал геноцидом действия командования, которое может отправить людей на бесперспективные задачи без поддержки. Об этом информирует ТАСС.

«Мы приехали из-под Черкасс, расположились в посадке, пробыли двое суток. На третьи сутки ночью нас семь человек подняли и сказали, [что] надо пойти и окопаться. Пять минут у нас была перестрелка, нам предложили сдаться», — сказал он.

По словам Пашкина, в ту же секунду он и другие бойцы выбросили автоматы. Командование ВСУ знало и понимало, сколько у РФ человек и сколько у украинской стороны. Военнопленный назвал подобные действия со стороны командиров геноцидом. Как отметил Алексей Пашкин, лично он даже не проходил курс молодого бойца.

Зеленскому пора сесть за стол переговоров и прийти к какому-то адекватному поступку, закончить этот беспредел, резюмировал пленный.

Ранее военнопленный ВСУ Николай Хавтура рассказал, что на Украине сотрудники территориальных центров комплектования мобилизуют на фронт больных эпилепсией. Также боец усомнился в том, что у украинской армии есть шансы на победу.

Ранее пленный военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владислав Спицкий рассказал, что на участке фронта в районе Торецка оборону удерживает подразделение, состоящее в основном из пенсионеров и инвалидов.

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