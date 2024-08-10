Украинскую ракету сбили в небе над Курской областью

Российские системы ПВО сбили в небе над Курской областью украинскую ракету

Российские системы ПВО сбили в небе над Курской областью украинскую ракету. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Сообщение появилось в 12.18 по московскому времени. Тремя минутами ранее Смирнов информировал о ракетной опасности.

9 августа над Курской областью были сбиты семь украинских ракет. По словам Смирнова, система противовоздушной обороны успешно их перехватила.

В Курской области идут бои с подразделениями ВСУ. Украинские войска понесли потери в живой силе и технике, однако их военные по-прежнему находятся на территории региона. К боям с ВСУ подключили подразделения спецназа «Ахмат» и бойцов частной военной компании «Вагнер».