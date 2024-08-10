В Бразилии объявили траур в память о жертвах авиакатастрофы

Лула да Силва объявил траур в память о 61 жертве авиакатастрофы в Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур в стране в связи с авиакатастрофой в штате Сан-Паулу, в которой погиб 61 человек. Об этом он написал в соцсети Х.

«В память о 61 жертве трагического инцидента в Виньеду объявляем официальный траур в стране на 3 дня», — написал глава государства, опубликовав текст соответствующего указа.

Вмещающий 68 человек двухмоторный пассажирский самолет потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду в пятницу, 9 августа. На борту находилось четыре члена экипажа и 57 пассажиров. Согласно мониторингу полета, за минуту до крушения он находился на высоте 17 200 футов.