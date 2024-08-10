Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:20, 10 августа 2024Мир

В Бразилии объявили траур в память о жертвах авиакатастрофы

Лула да Силва объявил траур в память о 61 жертве авиакатастрофы в Бразилии
Лула да Силва

Лула да Силва. Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур в стране в связи с авиакатастрофой в штате Сан-Паулу, в которой погиб 61 человек. Об этом он написал в соцсети Х.

«В память о 61 жертве трагического инцидента в Виньеду объявляем официальный траур в стране на 3 дня», — написал глава государства, опубликовав текст соответствующего указа.

Вмещающий 68 человек двухмоторный пассажирский самолет потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду в пятницу, 9 августа. На борту находилось четыре члена экипажа и 57 пассажиров. Согласно мониторингу полета, за минуту до крушения он находился на высоте 17 200 футов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?

      В Бразилии объявили траур в память о жертвах авиакатастрофы

      В России анонсировали рост цен на ноутбуки к сентябрю

      В России назвали способ пресечь новые нападения на страну

      Россиянам рассказали о возможности получать двойную пенсию

      Мэр Суджи прокомментировал слова украинской стороны о захвате города

      На Украине раскрыли причину атаки на Курскую область

      Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны

      Адвокат сообщил о нахождении фигурантов дела генерала Шамарина под стражей

      В Германии подняли вопрос о злоупотреблении немецкими пособиями со стороны украинцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше