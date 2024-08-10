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10:48, 10 августа 2024Мир

В Британии оценили готовность Брюсселя покарать Орбана

Spectator: Евросоюз не сможет отговорить Орбана от выдачи виз россиянам

Фото: Hollie Adams / Reuters

Пока Венгрия председательствует в Совете Европейского союза (ЕС), Брюссель не сможет убедить Будапешт прекратить выдавать россиянам Национальные карты — фактически визы, которые дают им право передвигаться по Шенгенской зоне. Об этом сообщил британский журнал Spectator.

По его данным, хотя недавние визиты венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию и возмутили европейских политиков, куда большую проблему для ЕС представляет другое. Речь идет о том, что с июля Венгрия разрешила выдавать Национальные карты гражданам России и Белоруссии. Тот, кому вручили такой документ, получает право работать в Венгрии, а также свободно перемещаться по всей Шенгенской зоне.

При этом Брюссель не сможет применить против Венгрии никаких карательных мер, так как она в настоящее время председательствует в Совете Европейского союза.

«Похоже, Орбан выбрал лучшее время, чтобы продвигать свою собственную повестку дня», — пишет Spectator.

В конце июля 2024 года опасения по поводу ситуации с венгерскими Национальными картами высказывал председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер. Он заявил, что Венгрия «открывает двери» для российских «шпионов», которые хотят пробраться в ЕС.

До этого польский МИД обвинил Орбана в «эгоизме», из-за которого усиливается кризис Европейского союза. Будапешт раскритиковали за то, что его самостоятельная позиция в отношении России вызывает раздражение.

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