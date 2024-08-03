В Германии заявили о критической ситуации из-за бойкота рядом стран ЕС Венгрии

В ЕП заявили о критической ситуации из-за бойкота рядом стран ЕС Венгрии

Член Европарламента (ЕП) от Германии Кристин Андерсон заявила о критической для Совета Евросоюза (ЕС) ситуации из-за решения ряда стран ЕС бойкотировать председательство Венгрии в Совете ЕС. Об этом говорится в обращении евродепутата к Совету ЕС. Текст письма изучила «Лента.ру».

«Решение Европейской комиссии бойкотировать председательство Венгрии в Совете Европейского союза в 2024 году вызвало серьезные разногласия и дебаты среди государств-членов ЕС. Несколько стран ЕС, включая Швецию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Финляндию, присоединились к бойкоту, а их министры отказались посещать встречи, организованные Венгрией. Вместо этого в них принимают участие официальные лица», — говорится в ее обращении.

На этом фоне Европейская комиссия находится в критическом моменте. (...) Учитывая, что председатель Совета несет ответственность за созыв, подготовку и руководство всеми заседаниями ЕС (за исключением Совета по иностранным делам), предвидит ли Совет препятствия для своей работы в результате бойкота, осуществляемого Комиссией и государствами-членами? Кристин Андерсон член Европарламента от Германии

1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС. С того времени Орбан успел встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

После этого Европейская комиссия тайно призвала своих комиссаров пропускать встречи, организованные под председательством Венгрии. По данным Politico, таким образом ЕК намерена указать Виктору Орбану на неприемлемость «легкомысленного использования председательства».