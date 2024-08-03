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05:01, 3 августа 2024Мир

В Германии заявили о критической ситуации из-за бойкота рядом стран ЕС Венгрии

В ЕП заявили о критической ситуации из-за бойкота рядом стран ЕС Венгрии

Фото: Johanna Geron / Reuters

Член Европарламента (ЕП) от Германии Кристин Андерсон заявила о критической для Совета Евросоюза (ЕС) ситуации из-за решения ряда стран ЕС бойкотировать председательство Венгрии в Совете ЕС. Об этом говорится в обращении евродепутата к Совету ЕС. Текст письма изучила «Лента.ру».

«Решение Европейской комиссии бойкотировать председательство Венгрии в Совете Европейского союза в 2024 году вызвало серьезные разногласия и дебаты среди государств-членов ЕС. Несколько стран ЕС, включая Швецию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Финляндию, присоединились к бойкоту, а их министры отказались посещать встречи, организованные Венгрией. Вместо этого в них принимают участие официальные лица», — говорится в ее обращении.

На этом фоне Европейская комиссия находится в критическом моменте. (...) Учитывая, что председатель Совета несет ответственность за созыв, подготовку и руководство всеми заседаниями ЕС (за исключением Совета по иностранным делам), предвидит ли Совет препятствия для своей работы в результате бойкота, осуществляемого Комиссией и государствами-членами?

Кристин Андерсончлен Европарламента от Германии 

1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС. С того времени Орбан успел встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

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После этого Европейская комиссия тайно призвала своих комиссаров пропускать встречи, организованные под председательством Венгрии. По данным Politico, таким образом ЕК намерена указать Виктору Орбану на неприемлемость «легкомысленного использования председательства».

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      Кирилл Садовский
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