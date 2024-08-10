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22:09, 10 августа 2024Мир

В Германии указали на недовольство властей США из-за атаки ВСУ на Курскую область

Политолог Краузе: власти США недовольны атакой ВСУ на Курскую область
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Власти США, вероятно, недовольны атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, поскольку они не были предупреждены о ней заранее. Заход украинских военных застал американское руководство врасплох и не вызвал у них особого восторга, указал немецкий политолог Йоахим Краузе в беседе с Focus.

Эксперт выразил мнение, что администрация президента Джо Байдена по-прежнему опасается непредсказуемой реакции России на эскалацию и пытается сохранить контроль за вооружениями времен холодной войны.

«Я предполагаю, что правительство США будет недвусмысленно критиковать Украину и требовать, чтобы операция оставалась пространственно ограниченной или чтобы украинцы отступили», — сказал Краузе.

Ранее телеканал CNN сообщал, что вторжение ВСУ в Курскую область удивило американских чиновников. Канал также отмечал, что вылазка украинских войск в Курской области является авантюрой и знаменует собой отчаяние Киева.

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      Марина Совина
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