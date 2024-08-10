В Госдуме заявили об участии иностранных наемников в атаке на Курскую область

Слуцкий: иностранные наемники участвовали в атаке на Курскую область

В атаке на Курскую область участвовали иностранные наемники из Польши и Франции, убежден депутат Государственной Думы, глава Комитета по международным делам Леонид Слуцкий. В своем Telegram-канале он высказался о роли европейских государств в нападении на территорию России.

По мнению депутата, западные страны пытаются снять с себя ответственность за вторжение боевиков в Россию. «В нападении на российскую границу, по данным разных источников, участвовали французские и польские наемники, бандеровцы были вооружены натовским оружием, а сама провокация планировалась при участии Британии. На этом фоне Вашингтон отправляет в Киев новый пакет военной помощи на миллионы долларов», — заявил Слуцкий.

Политик отметил, что европейские и американские лидеры не осознают, что их заявления и действия способны разогреть конфликт до критического уровня, до черты невозврата. «Не раз предупреждали о возможных последствиях — трагичных для Европы и мира. Коллективный Запад превращается в коллективного фюрера XXI века», — заключил Слуцкий.

Ранее российские военные в Харьковской области нанесли поражение наемникам украинского «Иностранного легиона». По данным Министерства обороны, потери подразделения могли составить до 95 человек.