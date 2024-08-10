В Курской области начали оформлять выплаты пострадавшим жителем

Смирнов: началось оформление выплат пострадавшим жителям Курской области

В Курской области началось оформление первых выплат пострадавшим местным жителям. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (Врио) главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Начинаем процедуру оформления единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей жителям Курской области, которые пострадали от обстрелов и вынужденно покинули свое жилье. Подписал соответствующее распоряжение», — написал губернатор.

Украина нанесла массированный удар по Курской области утром 6 августа, обстреляв приграничный город Суджа. Затем ВСУ при поддержке танков и боевых бронированных машин атаковали государственную границу России. В последующие дни бои продолжились. По данным Минздрава, за три дня от атак пострадали 66 мирных граждан, в том числе девять детей.