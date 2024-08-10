Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:24, 10 августа 2024Россия

В Курской области оценили риск радиационного заражения

ФМБА: радиационный фон в Курской области оказался на естественном уровне

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Курской области усилили мониторинг радиационных, химических и биологических рисков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Специалисты этого ведомства провели там более 60 измерений гамма-излучения. Результаты оказались соответствующими уровню естественного радиационного фона.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал к «максимальной сдержанности» в связи с ситуацией в Курской области, где находится атомная электростанция (АЭС).

«Росатом» заявил, что в последние дни ситуация вокруг Курской АЭС значительно усложнилась. Сохраняется реальная опасность ударов со стороны Вооруженных сил Украины.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей с Украины над территорией Белоруссии

      В Курской области оценили риск радиационного заражения

      Главу подмосковного города взяли под стражу по делу о коррупции

      Украине предрекли неимоверные потери в случае попытки нападения на Крым

      Командир «Ахмата» рассказал о подготовке ВСУ к нападению на Курскую область

      В Белоруссии «Искандеры» и реактивные системы «Полонез» выдвинулись к границе с Украиной

      Глава Льгова сообщил о стабильной обстановке в городе

      Россия ударила «Искандером» по командному пункту ВСУ в приграничье Курской области

      В Курской области продолжился выезд жителей из приграничных территорий

      Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух направлениях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше