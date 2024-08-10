В Курской области оценили риск радиационного заражения

ФМБА: радиационный фон в Курской области оказался на естественном уровне

В Курской области усилили мониторинг радиационных, химических и биологических рисков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Специалисты этого ведомства провели там более 60 измерений гамма-излучения. Результаты оказались соответствующими уровню естественного радиационного фона.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал к «максимальной сдержанности» в связи с ситуацией в Курской области, где находится атомная электростанция (АЭС).

«Росатом» заявил, что в последние дни ситуация вокруг Курской АЭС значительно усложнилась. Сохраняется реальная опасность ударов со стороны Вооруженных сил Украины.