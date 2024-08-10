В ООН осудили удар Израиля по школе в Газе

Глава БАПОР Лаззарини осудил удар Израиля по школе в Газе

Школы и другие гражданские объекты не должны использоваться сторонами конфликта в военных или боевых целях, заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаззарини. Таким образом в своем аккаунте в соцсети Х он отреагировал на удар Израиля по школе в секторе Газа.

«Пора положить конец этим ужасам, происходящим под нашим присмотром. Мы не можем позволить, чтобы невыносимое стало новой нормой. Чем чаще это повторяется, тем больше мы теряем нашу коллективную человечность», — заявил Лаззарини.

Глава агентства ООН по Палестине осудил тактику боевых действий с привлечением гражданских лиц и объектов. Он призвал стороны конфликта не использовать школы в военных и боевых целях. Также он подчеркнул, что стороны конфликта должны защищать мирное население и гражданскую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что более 100 человек стали жертвами удара Израиля по школе «Аль-Табин» в районе Аль-Дарадж. По версии ЦАХАЛ, в здании учебного заведения располагался командно-контрольный центр ХАМАС.

В МИД России призвали Израиль воздержаться от атак на гражданские объекты.