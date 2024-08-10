Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:35, 10 августа 2024Мир

В ООН осудили удар Израиля по школе в Газе

Глава БАПОР Лаззарини осудил удар Израиля по школе в Газе

Фото: Abed Sabah / Reuters

Школы и другие гражданские объекты не должны использоваться сторонами конфликта в военных или боевых целях, заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаззарини. Таким образом в своем аккаунте в соцсети Х он отреагировал на удар Израиля по школе в секторе Газа.

«Пора положить конец этим ужасам, происходящим под нашим присмотром. Мы не можем позволить, чтобы невыносимое стало новой нормой. Чем чаще это повторяется, тем больше мы теряем нашу коллективную человечность», — заявил Лаззарини.

Глава агентства ООН по Палестине осудил тактику боевых действий с привлечением гражданских лиц и объектов. Он призвал стороны конфликта не использовать школы в военных и боевых целях. Также он подчеркнул, что стороны конфликта должны защищать мирное население и гражданскую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что более 100 человек стали жертвами удара Израиля по школе «Аль-Табин» в районе Аль-Дарадж. По версии ЦАХАЛ, в здании учебного заведения располагался командно-контрольный центр ХАМАС.

В МИД России призвали Израиль воздержаться от атак на гражданские объекты.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      «Без ответа любые провокации не останутся». Лукашенко поручил перебросить «Искандеры» к границе с Украиной

      Турция обвинила Израиль в саботировании переговоров по прекращению огня в Газе

      Фетисов обратился к Овечкину с просьбой превзойти рекорд Гретцки

      В ООН осудили удар Израиля по школе в Газе

      Авиацию НАТО подняли по тревоге из-за российского самолета

      Визит президента Палестины в Россию подтвердили

      Трэвис Скотт остался под стражей после драки в Париже

      ФАС высказалась о рисках скачка цен в Курской области

      Пределы роста цен из-за опасений за украинский транзит газа оценили

      В Китае ко Дню влюбленных запустили акцию в поддержку российских товаров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше