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13:17, 10 августа 2024Интернет и СМИ

В США раскрыли будущее Украины в случае отказа Зеленского от переговоров

NI: отказ Киева от переговоров может привести к остановке помощи Белого дома

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В случае победы кандидата в президенты США Дональда Трампа на выборах он может потребовать от украинского лидера Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, а его отказ приведет к полной остановке помощи Белого дома Киеву. Будущее Украины в случае такого исхода раскрыл журналист Мэтью Берроуз в материале для издания The National Interest (NI).

«Если Зеленский откажется взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным, это будет для Трампа хорошим поводом отказаться от предоставления какой-либо помощи Украине», — написал Берроуз.

Обозреватель отметил, что многие аналитики не понимают, как именно Трамп собирается решить конфликт между Москвой и Киевом. Журналист считает, что экс-лидер США предпримет попытку самостоятельно провести переговоры с Путиным, но не без участия представителей Евросоюза.

Трамп неоднократно заявлял, что остановит боевые действия на Украине в течение 24 часов в случае победы на президентских выборах. Он подчеркнул, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому сможет урегулировать кризис еще до инаугурации в январе 2025 года.

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      Олег Давыдов
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