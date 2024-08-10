Военкор рассказал о тактике ВСУ в Курской области

Военкор Коц сообщил о маневренных действиях ВСУ в Курской области

Украинские войска отказались от боев в Судже и Коренево в Курской области и перешли к маневренным действиям, в ходе которых стараются обойти позиции российских военных с флангов. Об их тактике рассказал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц, подчеркивая, что попытки ВСУ не удаются.

«То, что выдают за окружение Суджи и взятие Мартыновки, — это действие малых маневренных групп, которые выскакивают на дороги, ведущие к селам и обозначают присутствие. Основные силы за ними пока не идут», — указал военкор.

По его словам, украинцы стремятся к трассе, ведущей из Курска в Рыльск, а Рыльский район обстреливают с использованием американской реактивной системы залпового огня HIMARS. «Весь день видел и вертолеты, и самолеты. У нас активно работает ПВО», — резюмировал Коц.

В пятницу глава Рыльского района Курской области заявил о проведении в нем добровольной эвакуации. На вечер 9 августа сообщалось, что 14 автобусов вывезли 560 жителей из проживающих там 30 тысяч человек. Отмечалось, что более половины граждан эвакуировались самостоятельно.