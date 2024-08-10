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18:15, 10 августа 2024Бывший СССР

Военные инженеры заманили танк ВСУ в ловушку

WarGonzo: российские военные инженеры заманили танк ВСУ в ловушку

Кадр: Telegram-канал WarGonzo

Российские военные на горловском направлении Донецкой народной республики (ДНР) заманили танк ВСУ на заранее установленные мины. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo, опубликовавший видео событий.

На записи оператор беспилотника наблюдает за движущимся по дороге украинским танком, который в определенный момент наезжает на заранее установленные мины, после чего происходит взрыв.

Заманить танк в ловушку удалось инженерам батальона «Лавина» 132-й бригады Вооруженных сил РФ, которые предварительно вычислили маршруты танка и установили мины в необходимом месте, говорится в материале.

Ранее в субботу Минобороны РФ заявило, что подразделения группировки войск «Север» на волчанском и липцовском направлениях специальной военной операции нанесли поражение живой силе и технике ряда бригад ВСУ, включая наемников «Иностранного легиона», в результате чего противник потерял на указанных направлениях до 95 военнослужащих.

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      Дмитрий Воронин
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