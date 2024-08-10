«Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче РПЛ

«Зенит» дома обыграл московское «Динамо» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» на своем поле обыграл московское «Динамо» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 10 августа, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей единственный мяч во втором тайме забил Максим Глушенков, который довел количество своих голов в нынешнем сезоне до семи. «Динамо» имело шанс сравнять счет, однако Муми Нгамале не смог реализовать пенальти.

«Зенит» набрал 12 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу. У динамовцев осталось девять очков, команда находится на второй позиции.

«Зенит» в следующем туре 18 августа на выезде сыграет с «Химками». «Динамо» днем раньше на своем поле примет «Крылья Советов».