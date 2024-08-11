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14:04, 11 августа 2024Мир

Американская делегация прибыла с визитом на Тайвань

Делегация Конгресса США прибыла с визитом на Тайвань

Фото: Gettyimages

Делегация Конгресса США прибыла с визитом на Тайвань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство острова.

В состав делегации вошли четыре женщины-парламентария от Демократической партии. Группу возглавляет с Мэрилин Стрикланд от штата Вашингтон, ее сопровождают Жасмин Крокет (Техас), Джулия Браунли (Калифорния) и Джилл Токуда (Гавайи). Они пробудут на Тайване с 11 по 15 августа.

Американских парламентариев примут глава администрации Тайваня Лай Циндэ и его заместитель Сяо Мэйцинь, а также глава МИД Линь Цзялун. Политики планируют обговорить сотрудничество Белого дома с Тайванем и вопросы безопасности в регионе.

Ранее власти Китая расширили санкции в отношении военно-промышленных компаний США. Причиной стала поставка вооружений Тайваню.

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      Мария Борисова
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