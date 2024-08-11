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17:36, 11 августа 2024Спорт

Глава МОК оценил работу Исинбаевой в организации

Томас Бах поблагодарил чемпионку Елену Исинбаеву за вклад в развитие МОК
Елена Исинбаева

Елена Исинбаева. Фото: Андрей Пронин / Коммерсантъ

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил работу двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом россиянки Елены Исинбаевой в организации. Его слова приводит ТАСС.

Бах поблагодарил Исинбаеву за вклад в развитие МОК. «Ее работа и усилила голос спортсменов в олимпийском движении», — заявил глава МОК.

О том, что Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК в связи с истечением срока полномочий, стало известно 19 июля. Ранее МОК проводил проверку в отношении россиянки. Комиссия пришла к выводу, что бывшая спортсменка может работать в организации, так как не поддерживала спецоперацию на Украине и не имела контракта с российской армией или силовыми структурами.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, на ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине. Она входила в комиссию спортсменов МОК с 2016 года.

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      Анастасия Борисова
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