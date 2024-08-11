Hurriyet: Instagram снова заработал в Турции после блокировки

В Турции сняли запрет на работу Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) после недолгой блокировки. Об этом сообщила газета Hurriyet.

Глава министерства транспорта и инфраструктуры страны Абдюлькадир Уралоглу заявил, что социальная сеть снова заработала с 21:00 10 августа.

Турецкие власти приняли такое решение по итогам переговоров с компанией Meta (признана в России экстремистской и запрещена), в ходе которых стороны достигли договоренности о соблюдении законов республики.

Доступ к Instagram в Турции заблокировали 2 августа. Причиной стало нарушение соцсетью требований местного законодательства.