Лукашенко раскрыл планы после ухода с поста президента Белоруссии

Лукашенко раскрыл планы после ухода с поста президента: в деревне буду жить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл планы после ухода со своего поста. Он отметил, что планирует жить в деревне, передает «Интерфакс».

«Вот уйду, где-нибудь в деревне буду жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало», — сказал политик.

Лукашенко подчеркнул, что перед уходом хочет убедиться, что оставляет согражданам мирную и спокойную Белоруссию.

Президент также призвал белорусов подготовиться к неизбежности того, что глава государства рано или поздно сменится. Так он отреагировал на адресованное ему предложение одной из местных жительниц агрогородка Городище Шкловского района выдвинуться на новый срок в 2025 году.

