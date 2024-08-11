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11:11, 11 августа 2024Спорт

Овечкин посетит матч Миранчука в MLS

Овечкин заявил, что посетит матч «Атланты» с Миранчуком в MLS

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил, что посетит матч новичка «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука в Североамериканской Главной лиге футбола (MLS). Его слова передает ТАСС.

«Времени смотреть местный футбольный чемпионат особо нет. Конечно, если они приедут к нам, я обязательно приеду и посмотрю матч», — поделился Овечкин. Он счел, что у Миранчука не будет никаких затруднений перед тем, чтобы начать играть в Америке.

О трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.

В минувшем сезоне Миранчук вместе с «Аталантой» стал победителем Лиги Европы. Россиянин выступал за итальянский клуб с лета 2020 года, когда заключил с командой контракт по схеме «4+1». Сезон 2022/2023 он провел в аренде в «Торино».

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