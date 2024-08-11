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17:51, 11 августа 2024Россия

Появились кадры с последствиями ночного удара ВСУ по Курску

«Известия» опубликовали кадры с поврежденным из-за удара ВСУ домом в Курске
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: «Известия»

Появились кадры с многоэтажным домом в Курске, поврежденным из-за ночного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео с последствиями украинской атаки опубликовали «Известия».

На кадрах заметно, что в доме сильно повреждены многие балконы и окна, пострадали также находившиеся у здания автомобили. «Как видно, почти половина фасада многоквартирного дома пострадала. Ни одного целого окна не осталось. Отсюда хорошо видны последствия удара осколков: почти до второго этажа все посечено», — прокомментировал корреспондент Эмиль Тимашев. Он также обратил внимание, что горку на детской площадке пробило насквозь.

Ранее стало известно, что число людей, пострадавших в результате падения обломков ракеты ВСУ на многоквартирный дом в Курске, возросло до 15 человек. Врио главы Курской области Алексей Смирнов также сообщил, что в регион продолжают доставлять новые партии гуманитарных грузов.

ВСУ нанесли массированный удар по Курску в ночь на 11 августа. Одна из сбитых ракет попала в многоэтажку, начался пожар. Мэр Курска Игорь Куцак уточнил, что жилой дом из шести подъездов и 230 квартир получил серьезные повреждения.

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      Маргарита Щигарева
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