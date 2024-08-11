Российский сенатор прокомментировал проверки мужчин на беременность в Британии

Сенатор Пушков: Британия превращается в страну ультра-либерального террора

Британия стремительно превращается в страну ультра-либерального террора из-за прогрессистской общественно-политической повестки. Так проверки мужчин на беременность в больницах Британии прокомментировал в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.

«Британия стремительно превращается в страну ультра-либерального террора и законченного абсурда. Отныне там будут проверять мужчин на беременность», — заявил политик.

Он добавил, что «идиотизму» сторонников прогрессистской идеологии нет предела и они не остановятся на подобных мерах.

Ранее Пушков назвал кандидата в президенты США Камалу Харрис некомпетентной во всех сферах. По его мнению, она говорит лозунгами и заготовками, поскольку у нее нет собственных мыслей.