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09:24, 11 августа 2024Спорт

Рублев обыграл первую ракетку мира на турнире ATP

Рублев обыграл первую ракетку мира Синнера в 1/4 финала турнира ATP в Монреале

Фото: David Kirouac / Reuters

Россиянин Андрей Рублев победил первую ракетку мира итальянца Янника Синнера в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Монреале (Канада). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 47 минут. В полуфинале россиянин встретится с итальянцем Маттео Арнальди.

После матча Рублев заявил, что играл хорошо и рад победить. «Все еще не понимаю, что происходит. Янник — потрясающий игрок. Он играет невероятно последние два года. Я просто надеялся, что смогу бороться с ним и показать отличный теннис», — добавил российский теннисист.

Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. 26-летний теннисист пропустил летние Олимпийские игры-2024 в Париже. Он является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте.

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