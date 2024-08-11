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00:13, 11 августа 2024Наука и техника

Серотонин улучшил реакцию на плохие новости

Nature Communications: серотонин изменил восприятие негативной информации

Фото: Gorodenkoff / Gorodenkoff

Ученые Оксфордского университета и Национального института исследований в области здравоохранения и ухода (NIHR) Оксфордского центра биомедицинских исследований здравоохранения (OH BRC) показали, что повышение уровня серотонина может изменить восприятие плохих новостей и улучшить реакцию на них. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Серотонин является химическим веществом, участвующим в регуляции настроения и когнитивных функций, и важным элементом в способности людей адаптироваться к негативным ситуациям. Ученые продемонстрировали, что при повышенном уровне серотонина у людей снижается чувствительность к наказанию, тогда как чувствительность к вознаграждению остается на прежнем уровне.

В ходе научной работы специалисты применяли селективный агент высвобождения серотонина — препарат, изначально разработанный для лечения синдрома Драве, редкой формы эпилепсии. В исследовании приняли участие 26 человек, получавших препарат, и 27 человек из контрольной группы, которые выполняли задания на обучение и контроль поведения.

Оказалось, что повышение уровня серотонина улучшает контроль поведения, особенно при взаимодействии с негативной информацией, и благоприятно влияет на память. Данный эффект был достигнут без значительного снижения чувствительности к вознаграждению, что указывает на селективное влияние серотонина на когнитивные процессы.

Полученные данные также подчеркивают центральную роль серотонина в торможении нежелательного поведения и обработке негативных стимулов, что объясняет его значимость в лечении психических расстройств, таких как депрессия и тревожность.

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      Александр Еникеев
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