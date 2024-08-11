В Дагестане автомобиль сорвался с обрыва высотой 110 метров

МВД Дагестана: в Табасаранском районе Hyundai упал в обрыв высотой 110 метров

В Табасаранском районе Дагестана автомобиль упал в обрыв с большой высоты. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы МВД Дагестана.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 10 августа. 43-летняя водитель остановила Hyundai Solaris у края проезжей части из-за спущенного колеса. Женщина вышла из машины, чтобы осмотреть ее. В этот момент автомобиль начал самопроизвольно скатываться.

Транспортное средство сорвалось в обрыв высотой около 110 метров, рассказали в правоохранительных органах. 13-летнему ребенку и 37-летней женщине, находившимся на пассажирских местах, в результате падения машины выжить не удалось.

Ранее сообщалось, что в районе Южное Бутово Москвы несколько школьников угнали автомобиль каршеринга. На похищенной машине они устроили аварию. По данному факту было возбуждено уголовное дело.