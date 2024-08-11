В Хмельницкой области Украины произошли повторные взрывы

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области

Взрывы снова прозвучали в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучала в Киеве, а также Ровненской, Волынской, Киевской, Тернопольской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях.

Ранее в Киеве прогремели взрывы. Также сообщалось о взрывах в Полтавской области Украины. Тревога в Киеве прозвучала в 02:58 по Москве, в Днепропетровской области — в 02.53. В Тернопольской области тревога слышна с 02:34 по московскому времени.

