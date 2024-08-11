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03:08, 11 августа 2024Россия

В Липецкой области объявили воздушную опасность

Губернатор Артамонов: в Липецкой области объявлена воздушная опасность

Фото: Globallookpress.com

В Липецкой области объявлена воздушная опасность, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Игорь Артамонов.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — предупредил губернатор.

Ранее Артамонов рассказал, что в регионе продолжают обезвреживать обломки дронов после атаки. Таким образом он объяснил громкие хлопки, услышанные местными жителями, и призвал не волноваться.

В ночь на пятницу, 9 августа, Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку на Липецк. Жертвой происшествия стал один человек, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии.

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      Марина Совина
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