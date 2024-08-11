В Липецкой области объявили воздушную опасность

В Липецкой области объявлена воздушная опасность, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Игорь Артамонов.
«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — предупредил губернатор.
Ранее Артамонов рассказал, что в регионе продолжают обезвреживать обломки дронов после атаки. Таким образом он объяснил громкие хлопки, услышанные местными жителями, и призвал не волноваться.
В ночь на пятницу, 9 августа, Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку на Липецк. Жертвой происшествия стал один человек, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии.