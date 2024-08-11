В Турции задумались о блокировке Telegram

Sabah: Telegram могут заблокировать в Турции из-за каналов с видео про наркотики

В Турции задумались о возможной блокировке популярного мессенджера Telegram. Об этом сообщает газета Sabah.

Как уточняется в статье, через каналы в Telegram свободно распространялись видео о наркотиках, проституции, азартных играх и педофилии.

Управление информационно-коммуникационных технологий Турции направило в штаб-квартиру Telegram в Великобритании более 1000 уведомлений о закрытии этих каналов, однако не получило ответа. В издании указали, что, если в ближайшее время в отношении этих каналов не примут меры, на повестку дня может быть поставлена блокировка Telegram.

Турция находится на десятом месте в рейтинге стран, жители которых чаще всего пользуются этим мессенджером.

2 августа в Турции ограничили доступ к Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Причиной стало нарушение соцсетью требований местного законодательства. Однако спустя восемь дней платформа снова заработала в стране. Турецкие власти приняли такое решение по итогам переговоров с компанией Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

