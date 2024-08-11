Власти Курской области обсудили продвижение ВСУ с замминистра обороны

Врио губернатора Курской области обсудил с замминистра обороны продвижение ВСУ

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов обсудил с замминистра обороны России Андреем Булыгой обстановку в регионе и попытки продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом временно исполняющий обязанности главы региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Обсудили текущую ситуацию в приграничных районах, а также принимаемые меры по противодействию попыткам ВСУ продвинуться вглубь территории Курской области», — написал он.

Также Смирнов отметил, что в Курскую область прибывают дополнительные военные подразделения и боевая техника для отражения атак украинцев.

Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Псих заявил, что его подразделение занимается уничтожением техники ВСУ в Курской области.